"CFR ne-a luat golgheterul si golgheterul Viitorului! Asta spune tot!" Ce a spus Edi Iordanescu dupa infrangerea cu CFR

CFR Cluj 2-0 Astra / Antrenorul oaspetilor i-a felicitat pe cei de la CFR pentru jocul.

Edi Iordanescu a recunoscut superioritatea celor de la CFR Cluj in partida cu Astra.

"Eram constienti ca ne asteapta un meci foarte dificil pentru ca intalneam echipa de pe primul loc, o echipa care are rezultate bune si dupa reluarea campionatului. Chiar daca au schimbat si ei foarte mult, ne-au luat noua golgheterul si au luat si golgheterul de la Viitorul, 2 echipe de playoff. A castigat echipa mai buna.



Suntem a 2-a cea mai tanara echipa, suntem o echipa in formare. Inca nu suntem in playoff si asta ne apasa, am facut multe greseli individuale. Ma supara ca mi-as fi dorit sa avem mai mult curaj, sa incercam mai multe, CFR Cluj a avut multe ocazii si pe greselile noastre, nu le iau din merite dar este o realitate.



Va fi un joc extrem de greu, disputat, este important sa scoatem puncte. Momentan depindem de noi, este adevarat ca dupa jocurile din aceasta etapa putem fi matematic in playoff. CFR, Steaua si Craiova sunt cele mai bune echipe, cine nu ii da sanse Craiovei, greseste. Fiecare are plusuri si minusuri" a spus Edi Iordanescu la Digi Sport.