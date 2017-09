CFR, mesaj pentru Contra: cei 3 jucatori pe care clujenii vor sa ii vada in nationala Romaniei

Romania joaca pe 5 octombrie cu Kazahstan si pe 8 octombrie cu Danemarca

Hoban, Deac si Cristi Manea sunt jucatorii pe care presedintele clubului CFR Cluj, Iuliu Muresan, ar vrea sa ii vada la nationala.

"Eu ma astept, si ar merita, Ciprian Deac, jucatorul cu cele mai multe assisturi in Liga I."

"M-as astepta la Hoban, un foarte bun inchizator, care recupereaza, agata foarte multe mingi. E ca o caracatita acolo la mijlocul terenului."

"Si m-as astepta la tineret, desi poate si la echipa mare, Cristi Manea, care este un jucator tanar extraordinar, cu calitati deosebite, din toate punctele de vedere."

"Hoban a si marcat, si Deac a marcat, si a dat foarte multe assisturi, sunt jucatori buni, care pot ajuta echipa nationala", a spus Iuliu Muresan la PRO X.

Muresan a tinut sa le reaminteasca oficialilor Stelei faptul ca CFR Cluj este echipa cu cele mai multe goluri marcate in Liga I, ca un raspuns la o declaratie data zilele trecute de Mihai Stoica.

"Apropo, iata ca din pozitia 'cu fundul in poarta', iata ca meciul trecut am dat trei goluri, cu Astra, pe terenul pe care nu reusise nimeni sa castige in acest sezon."

"Suntem echipa cu cele mai multe goluri marcate in Liga I."

"Suntem o echipa puternica, foarte bine asezata in teren, care alearga mult. In ultima partida am avut jucatori care au alergat 11, 12 km."

"Jucatorii muncesc, respecta indicatiile tactice, alearga foarte mult si au determinare.", a mai spus Iuliu Muresan la Ora exacta in sport.