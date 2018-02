CFR lider, Steaua doar pe CINCI! Cum arata clasamentul in urma rezultatelor directe intre echipele de Play Off

Meciurile de aseara au stabilit componenta Play Off-ului. CFR, Steaua, Craiova, Astra, Viitorul si Iasi vor juca in "finala campionatului".

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Duelurile disputate ieri in Liga I, intre Botosani - Gaz Metan (1-0), Astra - Dinamo (2-0) si Iasi - Viitorul (0-1) au stabilit componenta Play Off-ului. Astazi se vor juca si duelurile dintre Juventus - CFR si Steaua - Sepsi, meciuri care vor stabili punctajul final al formatiilor care intra in faza finala a campionatului.

Indiferent de rezultatele meciurilor de diseara, ordinea formatiilor din Play Off va ramane aceeasi. CFR va intra lider, iar Steaua va fi pe locul 2.

La prima vedere, CFR, Steaua si Craiova sunt principalele candidate la titlu, ele avand un oarece avans fata de celelalte trei formatii. Intr-o realitate a meciurilor directe, lucrurile au stat, insa, cu totul diferit de-a lungul sezonului.

Daca in clasamentul oficial al Play Off-ului primele clasate ar fi CFR, Steaua si Craiova, in cel intocmit in urma meciurilor directe dintre cele 6 formatii lucrurile ar sta diferit!

Clasamentul inainte de Play Off (Steaua si CFR au cate un meci mai putin si urmeaza sa joace)

1. CFR 28 de puncte

2. FCSB 26

3. Craiova 26

4. Astra 22

5. Viitorul 22

6. CSM Poli Iasi 20

Clasamentul meciurilor directe

1. CFR Cluj - 20 puncte

2. CSU Craiova - 18

3. Viitorul - 13

4. Astra - 11

5. Steaua - 11

6. CSM Poli Iasi - 8

Rezultatele Stelei cu echipele din Play Off

Steaua - CFR Cluj 1-1 (deplasare) si 1-1 (acasa)

Steaua - CSU Craiova 1-1 (a) si 2-5 (d)

Steaua - Viitorul 0-1 (d) si 2-0 (a)

Steaua - Astra 1-1 (a) si 0-2 (d)

Steaua - CSM Poli Iasi 1-1 (a) si 0-1 (d)

Rezultatele CFR-ului cu echipele din Play Off

CFR Cluj - Steaua 1-1 (a) si 1-1 (d)

CFR Cluj - CSU Craiova 2-1 (a) si 1-2 (d)

CFR Cluj - Viitorul 2-0 (a) si 0-1 (d)

CFR Cluj - Astra 3-2 (d) si 2-0 (a)

CFR Cluj - CSM Poli Iași 2-0 (d) si 1-0 (a)