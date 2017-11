CFR il asteapta pe Stanciu: "Aici s-ar putea relansa, multi fotbalisti s-au adaptat". Ce spune Muresan despre o repatriere a mijlocasului

CFR Cluj a inceput deja sa se intareasca pentru Play Off. Clujenii l-au achizitionat de mai multa vreme pe Valentin Costache, de la Dinamo, si pregatesc si alte mutari. Iuliu Muresan recunoaste ca si-ar dori ca Stanciu sa vina si el sub forma de imprumut.

"Stanciu e un jucator bun, talentat, care face diferenta. Nu stiu, nu s-a adaptat acolo, dar el a jucat mult sub valoarea lui la Anderlecht.



Probabil daca va reveni in Romania, la o echipa ca a noastra, unde multi fotbalisti s-au adaptat bine, si-ar putea reveni. Cu totii il apreciem, e un jucator bun.

Din pacate, el a traversat o perioada mai slaba, dar sunt sigur ca poate redeveni jucatorul pe care il stim.

Poate ca acolo e si alta cultura, alt stil, nu cunosc exact motivele pentru care Stanciu nu s-a adaptat. Probabil e vorba de o lipsa de simbioza intre el si antrenor.

Avem buget de transferuri pentru la iarna, deja am luat un jucator pe bani, pe Costache, si vom mai lua. Daca prindem o oportunitate, nu vom sta deoparte. Suntem dispusi sa dam si bani, nu avem o suma fixa", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Nu exista discutii pentru Ionita, dar e un jucator care ne-ar placea. Cred ca la fel le-ar placea si celor de la Steaua, pentru ca e un jucator determinant, care poate decide orice partida", a adaugat Iuliu Muresan.