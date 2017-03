CFR i-a prelungit contractul lui Miriuta: "Sa castige campionatul si sa plece in Bundesliga!" Mesajul lui Muresan

CFR e singura echipa care a pierdut in playoff, insa dupa infrangerea cu Steaua, clujenii i-au prelungit contractul lui Miriuta. "Nu lasa CFR-ul nici pentru Bundesliga", e sigur Muresan de la Cluj.

Miriuta trebuie sa aduca titlul la Cluj dupa 5 ani. CFR i-a prelungit contractul, dar nu i-a pus clauza de 1 milion, asa cum are Reghecampf la Steaua.

"Noi nu am lucrat asa niciodata, nu am pus clauze, poate e bine sa pui, dar deocamdata nu am facut asa ceva. El isi doreste deocamdata sa ramana la CFR, nu se gandeste la Bundesliga deloc. Sa castigam campionat, sa castigam Cupa Romaniei, sa jucam in cupe europene", spune Iuliu Muresan.

Si Dinamo va incerca sa-i prelungeasca intelegerea lui Contra.



"Pai sa il prelugneasca pentru ca e un antrenor foarte bun. E mai motivata si joaca mai bine, clar. Se vede diferenta", spune Muresan.