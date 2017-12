CFR e lider in Liga 1, Dan Petrescu pune presiune pe Dica: "Ar fi o minune daca terminam campionatul inaintea stelistilor!"

Dan Petrescu ramane la CFR si daca nu ia titlul.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

"Ar fi o minune daca terminam inaintea stelistilor", spune antrenorul CFR-ului.

Dan Petrescu implineste 50 de ani inainte de Craciun si isi face ziua la Dubai.

"Nu schimb niciun prefix, fac 25 de ani acum... inmultit cu 2. Nu stiu daca voi ajunge la varsta lui Mircea Lucescu ca antrenor, chiar il invidiez. Ne vom bate sigur sa fim in primele 3. Iar in al doilea an sa castig campionatul, daca se intampla in primul an ar fi mai bine, dar nu cred ca ar fi o disperare asa mare", a declarat Dan Petrescu.