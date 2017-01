CFR e aproape de 2 transferuri. Cei doi jucatori din perioada Champions League sunt aproape de revenire

CFR e aproape sa semneze cu doi jucatori.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

CFR e aproape sa ii aduca inapoi la echipa pe Gabi Muresan si Ciprian Deac. Cei doi fac parte din perioada "de aur" a lui CFR, cand au luat titlul si au jucat in Champions League.

Gabi Muresan s-a despartit de ASA si e liber de contract iar Deac joaca la FC Tobol, in prima liga din Kazahstan.

Gabi Muresan a bifat peste 150 de meciuri in tricoul lui CFR timp de 7 sezoane, intre 2007 si 2013, dupa care s-a transferat in Rusia la Tom Tomsk, in timp ce Deac a jucat la CFR intre 2006 si 2010 si apoi intre 2012 si 2015, bifand peste 100 de meciuri in tricoul visiniu.

De asemenea, Deac a fost unul dintre cei mai scumpi jucatori din istoria CFR-ului, fiind vandut cu 3 milioane de euro lui SChalke in 2010.