EXCLUSIV CFR detoneaza bomba inainte de startul Playoff-ului! Anuntul facut AZI

CFR Cluj anunta ca echipa are sanse sa joace in cupele europene sezonul viitor. Clujenii sunt in insolventa insa au depus toate actele pentru a iesi din insolventa, iar decizia poate veni vineri, chiar inainte de startul Playoff-ului.

Presedintele Iuliu Muresan a anuntat ca echipa poate juca in Champions League daca ia campionatul si primeste apoi o decizie pozitiva din partea FRF.

"Nu ne propunem sa luam titlul dar numai la asta ma gandesc. Titlul in realitate nu a fost niciodata atat de aproape ca acum. Suntem la 4 puncte de locul 1, echipa merge, speram la acest lucru. S-ar putea sa jucam si in Champions League, dar important e sa jucam la victorie fiecare meci si sa luam locul 1.

Nu mai avem datorii, avem bani in cont si nu mai suntem datori. Am depus cerere ieri sa iesim din insolventa, o sa se judece vineri. Sper sa ne dea hotararea cat mai repede.

Noul investitor nu ne-a cerut decat titlul anul acesta. S-ar putea sa ajungem chiar pana la TAS daca nu ne lasa sa jucam in Champions League.

Vom aduce 3-4-5 jucatori sezonul viitor, mai ales daca jucam in cupele europene. Miriuta a spus ca vrea sa fie Ferguson de Cluj, sa stea multi ani la echipa, bineinteles cu rezultate la echipa.", a spus Iuliu Muresan exclusiv pentru Sport.ro