CFR Cluj anunta ca vrea schimbarea regulamentului Ligii I. Muresan: "Vom discuta cu ceilalti conducatori si poate vom face cerere la LPF"

Clujenii de la CFR nu cred ca injumatatirea punctelor la finalul sezonului regulat este corecta si vor schimbarea acestei reguli.

Iuliu Muresan vrea sa conduca o initiativa prin care sa schimbe regula potrivit careia punctele obtinute de echipe in timpul sezonului regulat se injumatatesc inaintea Play Off-ului si Play Out-ului. Presedintele CFR-ului a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

"Aceasta injumatatire a punctelor nu este corecta. De exemplu, daca acum s-ar termina campionatul, noi am avea un punct peste Steaua si doar patru peste Craiova, in loc de doua, respectiv opt! Nu vorbesc doar din perspectiva CFR-ului, ci a tuturor echipelor. Nu mi se pare corect.

Sistemul cu Play Off si Play Out este unul bun si cred ca a crescut nivelul Ligii I, dar regula injumatatirii punctelor nu este ok.

Daca mai multe cluburi vor fi de acord cu aceasta idee, vom face o cerere la LPF si nu vad de ce nu s-ar putea schimba acest lucru", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.