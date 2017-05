CFR Cluj a iesit din insolventa! Clubul a anuntat ca a facut deja 4 transferuri. "Am scos sampania de la rece"

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

UPDATE! Reactia patronului de la CFR, Marian Bagacean: "Ma simt extraordinar, de acum incolo urmeaza sa ne facedm noi treaba, deja am pregatit treburile, o parte din echipa e pregatita, asteptam doar acest verdict. Voi fi la fel de implicat ca in ultimele 2 luni. Va fi o alta echipa manageriala dar condusa de Muresan, care ramane sigur.

Vom aduce un director sportiv si tot ce ne trebuie pentru o echipa. Obiectivul e sa mergem in play off si de acolo titlul. Nu sunt omul lui Arpi, eu l-am cunoscut in decembrie, doar am luat actiunile de la ei. Am scos sampania de la rece."

Echipa clujeana a reusit sa iasa din insolventa si va putea sa joace in Europa League sezonul viitor!

”S-a pronuntat in sedinta publica judecatoarea si am iesit din insolventa. Era o situatie normala, anormal e ce s-a intamplat inainte. inainte de 10 martie nu mai existau creditori, nu mai exista masa credala. S-a facut dreptate si am iesit si la timp, pentru ca trebuia sa iesim pana pe 31 mai”, a spus Iuliu Muresan la Digi.

CFR a anuntat ca a facut deja 4 transferuri, chiar daca nu a vrut sa anunte jucatorii ce vor veni la Cluj. Presedintele Muresan a declarat ca echipa are ca obiectiv lupta la titlu in sezonul viitor.

De asemenea, transferul lui Deac la Steaua are sanse mici sa se mai faca: "Daca vin cu o oferta serioasa, de ce nu, dar pentru cateva sute de mii sigur nu il lasam sa plece", a spus Muresan.