ULTIMA ORA | CFR Cluj a anuntat OFICIAL un nou super transfer: raspunsul lui Dan Petrescu la mutarea lui Gaman la Steaua

CFR Cluj a realizat un nou transfer.

Echipa lui Dan Petrescu si-a adus un fundas brazilian in varsta de 28 de ani. Daca Steaua l-a luat pe Valerica Gaman, CFR-ul raspunde prin aducerea lui Gilvan Souza Correa.

Este cel de-al cincilea transfer al ardelenilor in aceasta iarna dupa venirile lui Costache, Mailat, Tucudean si Bordeianu.



"Ne intarim in aparare! CFR 1907 Cluj anunta transferul fundasului central Gilvan Souza Correa! In varsta de 28 de ani, Gilvan a jucat in sezonul trecut Atlético Goianiense, unde a bifat 24 de meciuri si a inscris 2 goluri in calitate de capitan al echipei. Stoperul brazilian s-a alaturat deja echipei in cantonamentul din Valencia, Spania!", au scris clujenii pe site-ul oficial.