CFR anunta inca 3 lovituri pe piata transferurilor! Ce spune Muresan despre achizitii

CFR nu se opreste cu transferurile nici dupa ce a facut 10 achizitii in aceasta vara!

Presedintele Muresan mai asteapta 3 jucatori importanti la echipa in perioada urmatoare. Petrescu va primi intariri pe toate posturile solicitate. Muresan anunta ca obiectivul principal al noului staff tehnic este intrarea in play-off.

"Am transferat jucatori multi. Am fost obligati sa facem asta pentru ca au si plecat multi. Desi am adus 10 jucatori pana acum, mai avem de facut cel putin doua sau trei. S-ar putea sa mai aducem doi mijlocasi laterali si un portar. Noi niciodata n-am mers pe nume sonore, baietii s-au facut cunoscuti la CFR. O sa fie si o revenire a unui jucator care a mai fost la noi, o sa vedem. Avem mai multe piste. In general ne-au iesit transferuri, dar sunt si jucatori pe care i-am ratat. Au existat jucatori pe care ni i-am dorit foarte mult si care au ajuns la cluburi care au oferit mai mult. Asa e viata.

Am adus jucatori si cu acordul lui Dan Petrescu, si-a dat OK-ul pentru toti. E un antrenor foarte bun, vede numai fotbal, discuta numai fotbal, face antrenamente tactice foarte bune. Problema lui va fi omogenitatea, au venit multi jucatori, dar eu sper ca va reusi asta. Obiectivul nostru e sa ne omogenizam si sa terminam pe loc de play-off. Vom vedea apoi, ne vom redefini obiectivul in play-off. Nu exista echipa fara sanse, avem sansele noastre la titlu, dar noi suntem mai modesti. Daca reusim sa trecem peste problema cu omogenizarea, eu cred ca vom fi o echipa redutabila de la inceput", a spus Muresan.