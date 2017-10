CFR anunta 2 transferuri pentru aceasta iarna. "Nu e un secret, pot sa spun ca vrem o extrema si un atacant"

CFR a terminat pe locul 1 in clasament.

"Judecand dupa diferenta de puncte am terminat bine turul insa daca nu se intampla acea infrangere de la Timisoara era si mai bine. Va fi mai greu in retur pentru ca echipele vor juca mai concentrat impotriva noastra. Noi trebuie sa fim atenti pentru ca trebuie sa prindem play-off-ul obligatoriu.

Sunt convins ca Craiova poate lupta la titlu in acest an. La penalty-uri suntem la egalitate cu Steaua, 6 la 6, deci nu au de ce sa se planga. Am vazut ca au primit aseara 2 lovituri de pedeapsa dar nu pot sa imi dau cu parerea.

Ne trebuie o extrema si inca un varf, nu este un secret, pot sa va spun asta. La vara ne mai trebuie 2-3 jucatori daca vrem sa ajungem in grupele unei cupe europene.", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport.