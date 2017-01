CFR ameninta Steaua: "Vrem sa-i batem!" Pustiul minune descoperit de Miriuta la Cluj

S-a apucat de fotbal la varsta la care altii si-au dat seama ca nu-i de ei. Joaca la CFR Cluj, a tinut cu Dinamo si e dorit de Steaua.

Horj este descoperirea lui Miriuta. A inceput fotbalul tarziu, la 15 ani.

"Cand eram mic, eram dinamovist, acum s-au mai schimbat lucrurile, acum ma gandesc doar la CFR. Imi placeau mult Moti, Danciulescu, Niculescu. Erau foarte, foarte buni"

CFR a facut afaceri bune cu Steaua, care e interesata acum si de Horj. Clujenii cer 2 milioane, cat a platit Steaua si pe Alibec.

"Daca o sa fie o oferta clara si pot sa merg acolo, nu o sa refuz. As putea sa fac fata, am incredere in mine"

Peste o luna, pustiul de 21 de ani da primul mare examen al anului. Noile vedete ale Stelei, Alibec si Gnohere vin la Cluj.

"Jucatori foarte buni, unii dintre cei mai buni de la noi din tara, dar speram sa facem o figura buna si sa-i batem"