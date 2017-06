CFR a ratat un transfer de senzatie: "Ne mai intelesesem cu un atacant! Era mai bun ca toti!" Ce s-a intamplat

Dan Petrescu face schimbari importante la CFR Cluj.

Noul antrenor al lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a dezvaluit cum a ratat un transfer important in aceasta vara. A vrut sa aduca la Cluj un fost jucator de-al sau.

"Il cunosteam pe Bokila. A fost si in China, l-am avut ca adversar, mi-a dat si gol. Ca nume e ok, dar sa vedem ce va face pe teren. In Turcia a fost in vacanta.

Ne mai intelesesem cu un atacant, dar n-a mai raspuns. Era mai bun decat toti. N-a mai raspuns la telefon. Un fost jucator de-ai mei. Asa e cu atacantii..." a spus Dan Petrescu la Dolce Sport.

Iuliu Muresan confirma si el ca CFR continua sa caute intariri: "In fiecare zi il bombardam pe Dan cu nume de jucatori, el isi da intotdeauna ok-ul cand e vorba sa aducem pe cineva. Sa vedem daca vom mai aduce ceva si in aparare. La mijloc ne mai trebuie un jucator si mai e nevoie de extreme pentru ca ne trebuie cel putin cate doi jucatori pe post" a spus Muresan la Digi Sport.