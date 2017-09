CFR a fost aproape sa dea o lovitura BOMBA: Gardos la Cluj! ! Stelistul de 7,5 milioane a fost la un pas de echipa lui Petrescu

Dan Petrescu putea primi un cadou de MILIOANE in aceasta vara!

Florin Gardos a fost aproape de o revenire in Liga 1! Fostul stelist a fost prioritatea CFR-ului pentru defensiva in aceasta vara, insa totul a picat pe ultima suta de metri. Dupa ce si-au dat seama ca nu-l pot aduce pe Gardos, oficialii CFR-ului au fortat pista Boli si s-au inteles cu Hagi pentru fundasul francez.



"Au fost negocieri avansate cu CFR pentru un imprumut pe un an. Din diverse motive, transferul nu s-a mai facut", a comentat Gardos pentru www.sport.ro.

Florin Gardos, 28 de ani, a semnat pentru Southampton in 2014. Steaua s-a ales cu 7,5 milioane de euro in schimbul fotbalistului.

Chinuit de o accidentare cumplita, Gardos a jucat putin in ultimele doua sezoane. Acum e complet refacut. Transferul sau ar fi fost marea lovitura a campaniei de achizitii de la CFR. Echipa lui Petrescu i-a mai adus la Cluj, vara asta, pe atacantul Balde, pe argentinianul Culio si pe lituanianul campion Arlauskis.