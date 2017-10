Cerere URIASA de bilete pentru derby-ul cu Steaua! Oltenii au gasit solutia: inchiriaza un tren pentru fani! Care va fi primul meci jucat pe noul stadion din Banie

Craiova nu a obtinut inca toate avizele astfel ca meciul cu Steaua se va juca tot la Severin.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Conducerea clubului oltean a luat o masura speciala pentru derby-ul de duminica: pune la dispozitia suporterilor un tren pentru ca fanii sa se deplaseze "in corpore" la Severin. Pretul unui bilet va fi de 10 lei.

"Trenul va pleca spre Severin duminica la ora 16:45 din gara Craiova si e programat sa ajunga in gara de langa Dunare la ora 18:53. La intoarcere, același tren va pleca la ora 23:55 din gara Severin si va va aduce inapoi acasă la 01:40. Evident, transportul de la gara din Severin la stadion si viceversa va fi si el asigurat, cu autobuze", se arata in comunicatul postat pe site-ul oficial al Craiovei.

Marcel Popescu, presedintele Craiovei, este convins ca stadionul va fi gata pana pe data de 10, la ora meciului cu Slavia Praga. Primul meci din campionat ar urma sa fie cel cu Juventus Bucuresti.

"E presiune, este un derby. Meciul de duminica este unul in care eu cred foarte mult. Va prima fotbalul. Mai asteptam 2 saptamani, am asteptat 2 ani. Procedura se va incheia marti-miercuri. Nu cred ca exista riscul ca nici pe 9 noiembrie sa nu fie gata toate aprobarile. Pe 10, nu pe 9, va fi inaugurarea cu Slavia Praga. As fi vrut sa inauguram stadionul cu FCSB, dar din pacate nu s-a putut. Cu Juventus Bucuresti ar urma sa fie primul meci pe teren propriu", a declarat Marcel Popescu la ProX.