Cerere incredibila de bilete pentru Craiova - Steaua, primul meci pe noul Oblemeno! Doar jumatate dintre fani vor putea fi pe stadion

CSU Craiova va inaugura cel mai probabil noul stadion Ion Oblemenco saptamana viitoare, la derby-ul cu Steaua. Oltenii au timp pana marti sa rezolve problema avizelor de securitate si a autorizatiilor la incendiu.





Oltenii sunt siguri ca vor rezolva problema avizelor pana marti si vor putea juca in weekend pe noua bijuterie a Craiovei. Pentru meciul cu Steaua, oficialii echipei din Banie au primit deja 60.000 de cereri de bilete!



"Avem 60.000 de cereri pentru bilete, sute de oameni care traiesc in strainatate si-au rezervat tichete de avion ca sa vina la meci in weekend", a spus Marcel Popescu la Digisport.



CSU Craiova - Steaua se va disputa pe 29 octombrie, de la 20:45.