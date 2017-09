Cele mai dezechilibrate partide din Liga I! Ce cote au Sepsi si Juventus cu Steaua si CFR

Granzii Ligii I se dueleaza cu cele mai slabe echipe din campionat.

Steaua si CFR intalnesc ultimele doua clasate in ultima etapa din retur. Steaua merge duminica la Brasov pentru duelul cu Sepsi, echipa care a adunat doar 10 puncte pana acum.

Liderul CFR primeste vizita lui Juventus, care are 4 puncte si 0 victorii in acest sezon.

Meciurile atrag si cote dezechilibrate. CFR are cota 1.22 sa castige, in timp ce "Juve" e cotata cu 14 pentru o surpriza. Egalul are cota 5.5 la una din marile casele de pariuri. "Imi e frica mai mult de un meci ca asta decat de un meci cu Steaua, Dinamo sau Craiova", spunea ieri Dan Petrescu intr-o conferinta.

Sepsi are cota 8 sa produca marea surpriza la Brasov, in timp ce Steaua e creditata cu 1.44 sanse la victorie. Egalul are cota 4.2.



Dica a anuntat ca va face mai multe schimbari in echipa de start. Budescu, Alibec si Nedelcu nu fac parte din lot.

”Vor fi schimbari in echipa. Am jucat cu Dinamo, cu CFR, avem meci in Europa League, vor aparea si alti jucatori in primul 11”, a anuntat Dica.

”Ne asteapta o deplasare grea la Brasov. Sepsi face jocuri bune, joaca pe contraatac, au jucatori cu experienta. Hadnagy, chiar daca e de aceeasi varsta cu mine, e experimentat. Ma bucur pentru el ca la 37 de ani face jocuri bune, merita sa joace in continuare in Liga 1, bravo lui.

Ne asteapta meci greu, o echipa agresiva, asezata bine defensiv, noi avem nevoie de atitudine, sa aratam ca in ultimele jocuri. Am vazut ca la meciurile lor de acasa au suporteri multi, intotdeauna isi doresc sa joace cu suporteri. Suntem invatati sa jucam cu stadioanele pline, inseamna ca suntem iubiti in continuare”, a declarat Nicolae Dica, in conferinta de presa premergatoare meciului.