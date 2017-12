Cele doua LOVITURI din Liga I pregatite de CFR: Tucudean si Ionita! Omrani, BLOCAT din drumul spre Steaua: "E jucatorul nostru"

CFR Cluj nu-l lasa pe Omrani la Steaua, iar Super Dan incearca doua mari lovituri pentru rivalele din Liga I.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Chiar daca Becali spune ca Omrani s-a propus la Steaua, CFR nu renunta fara lupta la jucator. Atacantul are contract pana in 2019 cu CFR, sustin oficialii liderului Ligii I.



"El are contract cu noi inca 1 an jumate, e jucatorul clubului, ne bazam pe el, e un jucator foarte bun si speram ca in retur sa fie si mai bun decat a facut-o pana acum", a declarat directorul sportiv Bogdan Mara pentru ProTV,.

Ionita si Tucudean sunt doi jucatori din Liga I doriti de CFR Cluj in aceasta iarna. Mailat si Costache au semnat deja cu echipa din Cluj.

"Nu stim daca dam lovitura cu Ionita, sa vedem, vom incerca sa vedem, vom incerca sa avem o discutie cu cei de la clubul Astra. E un jucator interesant, dar, v-am spus, inca nu s-a avansat nimic.

Si Tucudean, la fel, e un jucator interesant, jucator care ne place, ramane sa vedem daca negocierile dintre cele 2 cluburi vor ajunge la un numitor comun", a mai spus Mara.