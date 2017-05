Cele 2 motive pentru care Contra nu vrea sa semneze cu Dinamo! Asteapta oferta de "acasa"

Monaco - Juventus, azi la 21:45 la ProTV

Cosmin Contra a devenit extrem de iubit la Dinamo dupa ce a reusit sa califice echipa in playoff si sa urce pana la doar 2 puncte de titlu. Acesta este dorit in continuare la echipa insa nu este foarte sigur ca va ramane.

Dupa victoria cu Steaua, Negoita a anuntat ca este 98% inteles cu Contra, mai fiind de pus la punct doar niste detalii. Acesta a lasat sa se inteleaga ca totul tine de pretentiile preparatorului fizic al lui Dinamo, insa lucrurile nu stau chiar asa.

Contra asteapta o oferta din Spania, acolo unde isi doreste sa antreneze cel mai mult, si unde se simte "acasa". In plus, acesta vrea sa fie alaturi de familia sa, in Spania, acolo unde s-au stabilit.

Contra a declarat inca de cand a venit la Dinamo ca nu ia in calcul o sedere pe termen lung din cauza familiei.