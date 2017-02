Cele 13 meciuri care decid playoff-ul! Scenariu horror pentru Dinamo, care poate ajunge la MANA STELEI

13 meciuri vitale pentru lupta la playoff au mai ramas de jucat din sezonul regulat.

Craiova, Medias, CFR Cluj, Dinamo, Astra Botosani si Voluntari sunt cele 6 echipe care se lupta pentru 4 locuri in playoff. Viitorul si Steaua stau linistite din acest punct de vedere.

Programul este extrem de spectaculos pe finalul sezonului regulat. Craiova va juca cu Dinamo etapa viitoare si are nevoie de un punct ca sa-si asigure prezenta in playoff, in timp ce Medias are meci cu Steaua. Daca stelistii nu castiga in deplasarea cu Gaz Metan, Dinamo ar putea iesi din calcule pentru playoff.

Cum arata cele 13 meciuri de foc pentru lupta la playoff.

Azi, 20:00: Astra - Viitorul

Luni, 20:30: Dinamo - Botosani (meci direct de playoff)

24 februarie: ASA - Voluntari

25 februarie: Dinamo - Craiova (meci direct de playoff)

26 februarie: Botosani - Pandurii

26 februarie: Gaz Metan - Steaua

27 februarie: Concordia - Astra

27 februarie: Iasi - CFR

Ultima etapa: Craiova - Medias (meci direct de playoff)

Ultima etapa: Voluntari - Iasi

Ultima etapa: CFR - Viitorul (meci direct de playoff)

Ultima etapa: Astra - Botosani (meci direct de playoff)

Ultima etapa: Pandurii - Dinamo