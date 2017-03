Cel mai TRIST derby?! Cate bilete s-au dat pentru Steaua - Dinamo cu 4 zile inainte de meci

Al 5-lea Clasic dintre Steaua si Dinamo se poate juca in fata celei mai mici asistente!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Pana acum, s-au vandut in jur de 7000 de tichete pentru jocul de duminica. S-ar putea inregistra cel ma mic numar de spectatori la un derby disputat in acest sezon. Steaua si Dinamo s-au intalnit de 4 ori: de doua in sezonul regulat si de inca doua in semifinalele Cupei Ligii.



Dinamovistii au vandut in jur de 4000 de bilete in peluza care le-a fost repartizata pe National Arena, in timp ce stelistii au dat online in jur de 3000. La ultimul Steaua - Dinamo din Cupa Ligii, pe stadion au fost 18 039 de oameni.