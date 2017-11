Cel mai scump "transfer" din istoria Stelei! Becali, propunere de nerefuzat pentru Gica Hagi

Gigi Becali a anuntat ca vrea sa rascumpere procentele pe care Viitorul lui Hagi le detine pentru Coman, Tanase, Nedelcu si Benzar.

Viitorul ar urma sa incaseze cate 20% din eventualele transferuri ale fiecarui jucator, insa finantatorul Stelei doreste sa achite 2,5 milioane de euro inca de acum pentru ca Hagi sa renunte defenitiv la acele procente.

Astfel, Steaua ar urma sa achite inca 40% in plus fata de suma platita deja Viitorului pentru cei patru, noteaza Gazeta. Becali a platit in total 6,2 milioane de euro pentru Coman, Tanase, Benzar si Nedelcu, iar cu cele 2,5 milioane de euro in plus s-ar ajunge la 8,7 milioane de euro. Asta ar insemna ca, in medie, Steaua a platit 2,2 milioane de euro pentru fiecare dintre cei patru fotbalisti.

Pana acum, cel mai scump transfer realizat de Steaua era cel al lui Alibec. Astra a primit 2,04 milioane de euro in schimbul atacantului in urma cu un an.