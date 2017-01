Cel mai scump plin de benzina din Raliul Dakar. Ce a patit romanul Gyenes

Cel mai scump plin de benzina s-a facut in Raliul Dakar. Romanul Gyenes a primit o penalizare de o ora pentru ca a alimentat intr-o zona interzisa. N-a fost singurul care a gresit!

Primii 20 de concurenti de la clasa moto au fost pedepesiti de organizatorii Raliului Dakar. Romanul Gyenes a primit o penalizare de o ora si a cazut 11 locuri in clasament.

"Am crezut ca avem realimentare, dar n-am avut si eu, acolo, am facut. Au vazut organizatorii ca noi am iesit din traseu 1 km si, dupa aia, am venit inapoi si, pentru asta, ne-au dat o ora penalizare."

Gyenes a inceput cursa de urmarire si spera la o minune ca sa recupereze timpul pierdut.

"Nu stiu daca mai pot sau am sansa sa intru in top 20, eu o sa trag tare in a doua saptamana a acestui concurs."