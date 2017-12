Un jucator din Liga I a avut parte de o vacanta exotica la Dubai.

Fundasul Ivan Martic de la Craiova si-a dus iubita la Dubai de Craciun, iar acolo a cerut-o in casatorie. Katharina a zis "DA", iar cei doi urmeaza sa se casatoreasca in 2018.

"Zi importanta in viata lui Ivan Martic! Fundasul nostru dreapta a cerut-o in casatorie pe Katharina in vacanta din Dubai. Felicitari amandurora!", a scris Craiova pe Facebook.