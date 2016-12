Cei mai tari 10 pusti din Europa de urmarit in 2017! Ce viitor star de milioane din Liga I poate intra aici

Cu o medie de varsta de 22 de ani, Viitorul lui Hagi se lauda cu cativa dintre cei mai talentati pusti din Romania in acest moment.

Totusi, niciun pusti din Romania nu a intrat in topul Guardian al celor mai buni 10 tineri jucatori de urmarit in 2017. Razvan Marin putea fi propunerea "Regelui" pentru acest top, jucator care ar putea pleca pe bani buni din Romania in vara anului viitor.

In topul celor de la Guardian isi fac aparitia insa Naby Keita, jucatorul de 21 ani de la RB Leipzig, Gabriel Jesus, 19 ani, de la Manchester City, dar si Alexander Isak, 17 ani, de la AIK.

Tot in acest top au mai fost inclusi si Leonardo Da Silva Lopes, 18 ani, de la Peterborough United si Lewis Baker, 21 ani, de la Chelsea, in prezent sub imprumut la Vitesse.

Si Juventus are un pusti in top, pe Moise Kean, in timp ce Ipswich Town se lauda cu Andre Dozzell, 17 ani. Tot de la Manchester City vine si Pablo Maffeo, 19 ani, iar Nice il are pe Malang Sarr, de 17 ani. Ultimul in topul Guardian este Ben Woodburn, de la Liverpool, 17 ani.