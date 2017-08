Un spectator de pe National Arena a simtit pe pielea sa ce inseamna taria sutului unui jucator de la Botosani.

Boreianu a incercat sa rupa poarta lui Nita, insa a sfarsit prin a pune un spectator in genunchi. Mingea deviata de un alt spectator a ajuns direct in zona sensibila a suporterului, aflat nefericit in picioare, pe scari, in momentul sutului.

Capturi: Dolce