Cea mai mare victorie a Stelei in ultimii 13 ani, de la 8-1 cu Timisoara! Popa: "E cel mai urat meci din cariera mea!"  

Steaua a facut spectacol cu ACS Poli Timisoara, scor 7-0.

Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

E cea mai mare victorie a ros-albastrilor de 13 ani, de la victoria cu 8-1 din 2004, tot in fata Timisoarei.

Ionut Popa si-a gasit cu greu cuvintele la finalul partidei: "E cel mai urat rezultat din cariera mea!". Popa da vina si pe lotul subtire pe care il are la dispozitie. La meciul de pe Arena Nationala i-au lipsit 5 titulari, iar pustii introdusi nu au dat randamentul dorit.

"Pentru mine e cel mai urat meci din cariera mea. Nu prea am comentarii. Daca se prezinta jucatorii la nivel de Divizi A... jucatori care acum cateva saptamani bateau pe Dinamo. Ne-au lipsit si cativa jucatori, titulari. Am introdus toti tinerii pe care i-am avut in lot. Multa lume a zis sa incercam si tinerii nostri, i-am incercat, ati vazut ce a iesit. E o situatie grea, situatie determinata si absenta multor jucatori. CFR se plangea ca le lipseste 2 jucatori, noi ne-au lipsit 5. Suntem o echipa mica, se simte", a declarat Ionut Popa la interviurile de la finalul meciului.