"Cea mai mare dorinta a mea este sa plec in strainatate!" Un jucator de baza al Stelei isi anunta plecarea

Aseara, la Gala Fotbalului Romanesc, Dennis Man a luat premiul pentru cel mai bun tanar din Liga 1.







La finalul evenimentului acesta a vorbit despre o eventuala plecare de la vicecampioana Romaniei.



"Sincer nu ma asteptam sa primesc acest premiu, dar sunt foarte fericit. Inseamna foarte mult pentru mine si sper sa nu dezamagesc pe viitor. Am muncit mult si ma bucur ca acum vin si meritele. Cea mai mare dorinta a mea este sa plec de la Steaua si sa ajung intr-un campionat puternic! Dar pana acum vreau sa-mi fac treaba cat mai bine aici si sa demonstrez ca sunt un jucator valoros. Sper sa castig titlul cu Steaua pentru ca ar insemna un lucru foarte mare pentru mine. Imi doresc acest lucru din momentul in care am semnat cu Steaua", a declarat Man la finalul Galei.

Si patronul Stelei a tinut sa-l felicite pe jucatorul in varsta de 19 ani: "Nu credeam ca un copil de 19 ani ca Dennis Man poate fi atat de precis, este principalul jucator al echipei, este cel mai bun sportiv de 19 ani al Stelei".