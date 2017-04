Cea mai importanta revenire in echipa Stelei. Omul care i-a incantat pe ros-albastri in acest sezon, apt pentru meciul de la Cluj

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Absent de la meciul cu CSU Craiova, in urma accidentarii capatate in duelul cu Astra, in care a fost schimbat inainte de pauza, Ovidiu Popescu va putea juca luni seara, la Cluj. Mijlocasul pe care Becali vrea sa incaseze bani buni s-a refacut si s-a antrenat alaturi de colegii sai in ultimele zile.

Ovidiu Popescu (23 de ani) va putea astfel sa evolueze in partida programata luni seara, in Gruia, dintre CFR si FCSB. Acesta va face, cel mai probabil, cuplu cu Pintilii, la centrul terenului.

Evolutiile lui Ovidiu Popescu in acest sezon l-au incantat pe Gigi Becali, patronul FCSB, cel care a dezvaluit ca a decis sa ii dubleze salariul fotbalistului. De la 6.000 euro pe luna, acesta i-a marit remuneratia la 12.000 euro pe luna.

Ovidiu Popescu a intrat si in atentia unor cluburi din strainatate, Celtic venind in Romania pentru a-l vedea.

31 de meciuri a jucat Popescu pentru Steaua in acest sezon, marcand 3 goluri.