Cea mai grea luna din cariera de antrenor a lui Dica! Steaua, in fata unei serii infernale de meciuri! Cum arata programul Stelei, CFR-ului si Craiovei

CFR, Steaua si CSU Craiova continua lupta la titlu. Dintre acestea, formatia ros-albastra se confrunta cu cel mai greu program in urmatoarea luna.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

CFR Cluj s-a impus cu 2-0 impotriva Concordiei Chiajna si si-a recapatat pozitia de lider al Ligii I. Pentru echipa lui Dan Petrescu urmeaza derby-ul cu Steaua, apoi meciuri cu Astra si Juventus.

Pe de alta parte, pentru stelistii lui Dica, luna februarie se anunta a fi una de foc! Steaua se lupta cu CFR pe National Arena, apoi primeste vizita lui Lazio (joia viitoare, IN DIRECT la ProTV). Seria lor va fi completata de "eternul derby" cu Dinamo si de returul impotriva italienilor, in UEFA Europa League. Abia dupa Lazio, stelistii se vor confrunta cu o adversara mai slab cotata, insa una care a inceput anul 2018 cu o victorie, Sepsi OSK.

In fine, cel mai usor program il are CSU Craiova. Echipa lui Baluta si Mitrita are jocuri cu Sepsi, Voluntari si ACS Poli, toate echipe de Play Out.

Programul echipelor angrenate in lupta la titlu

CFR CLUJ

Steaua (d)

Astra (a)

Juventus Bucuresti (d)

Steaua

CFR Cluj (a)

Lazio (a)

Dinamo (d)

Lazio (d)

Sepsi (a)



CRAIOVA

Sepsi (a)

Voluntari (d)

Timisoara (a)