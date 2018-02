Cea mai buna veste primita de Dica dupa meciul cu Lazio! Cine a revenit la antrenamente

Dica primeste intariri inaintea play-off-ului!

Mihai Balasa a revenit la antrenamente! Chiar daca nu va fi in lot cu Dinamo, Balasa a inceput pregatirea alaturi de colegi si e 100% recuperat dupa accidentarile suferite in ultimele luni. Fundasul e asteptat sa se bata cu Gaman si Planic pentru un loc in centrul apararii steliste.

"Balasa se antreneaza de doua zile cu noi, e OK din punct de vedere medical. Fizic, nu chiar, pentru ca dupa 3 luni fara joc nu e usor sa intre si sa joace. Il vom integra si pe el in echipa. E concurenta la Steaua, sunt jucatori de valori apropiate pe toate posturile, speram ca aceasta concurenta sa fie benefica pentru echipa", a spus Dica.