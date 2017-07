CE SURPRIZA! Dan Petrescu e pe cale sa mai faca un super transfer, dupa Ibrahima Balde! Un fost campion cu CFR se intoarce la Cluj

Dan Petrescu a confirmat aseara transferul lui Ibrahima Balde, atacantul pe care l-a avut in echipa la Kuban Krasnodar.

CFR Cluj a facut peste 15 achizitii in aceasta vara si nu se opreste aici. Aseara, dupa victoria 2-0 cu Viitorul, Dan Petrescu a confirmat transferul lui Ibrahima Balde, senegalezul pe care l-a avut in atac si la Kuban Krasnodar.

"Ma bucur foarte mult pentru acest transfer, chiar daca e posibil sa nu il putem folosi pe Balde in urmatoarea luna. S-ar putea sa mai facem doua transferuri vara asta", a spus Petrescu.

Unul dintre jucatorii care vor ajunge in urmatoarea perioada la CFR Cluj este Modou Sougou, fost campion in Gruia in sezonul 2011-12.

Sogou a jucat doua sezoane la CFR si a inscris de 15 ori.

In 2013, CFR l-a transferat pe Sogou la Marseille pentru 4,5 milioane de euro.

Sougou a jucat in ultimul sezon la Moreirense, in prima liga portugheza.

Va fi inflatie de atacanti la CFR Cluj - Dan Petrescu va avea la dispozitie nu mai putin de opt oameni de atac: Bokila, Omrani, Urko Vera, Balde, Sougou, plus Chirita, Sarbu, Coman.