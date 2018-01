"Ce spectacol am facut, n-ati vazut ca am pierdut?" Reactia lui Budescu dupa a 2-a infrangere a Stelei! Ce a spus despre Alibec

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Constantin Budescu a marcat golul de 2-3 pentru Steaua in partida cu Admira si a avut alte ocazii si faze spectaculoase. Intrebat daca se simte bine ca a facut spectacol dupa intrarea pe teren, Budescu a replicat: "Ce spectacol, n-ati vazut ca am pierdut?" Stelistul a vorbit si despre dubla cu Lazio, transferurile Stelei si situatia lui Alibec.

"Am inceput jocul foarte slab, din pacate, este bine ca am revenit in repriza a doua si cred ca puteam chiar sa castigam jocul. O sa discutam sa vedem ce s-a intamplat, nu trebuie sa facem astfel de lucruri. Suntem in perioada de acumulare si vrem ca dupa ce se termina acest cantonament sa nu mai facem lucrurile proaste pe care le-am facut in prima repriza.



Nu sunt 100% pregatiti, dar mai sunt cateva zile pana incepe campionatul si sper ca la meciul cu Mediasul sa fim pregatiti suta la suta. Nu este ingrijorator, sunt niste meciuri amicale, se fac mai multe echipe, incercam tot felul de solutii, cand va incepe campionatul vom gasi solutia cea mai buna.



Am jucat foarte mult timp cu el la Astra si sunt sigur ca ne va ajuta foarte mult. Cristi (Tanase) este putin in urma, n-a prins primul cantonament, el a avut un programat separat, cu siguranta ni se va alatura si el in cateva zile. Steaua este mai puternica, clar, nu stiu despre cei de la CFR Cluj, toata lumea a facut transferuri. Vom vedea care echipa le-a facut pe cele bune.



Am vazut grupa, avem sansele noastre, este o grupa destul de dificila, echipele cred ca sunt echilibrate si avem sansa noastra si putem termina pe primul loc din punctul meu de vedere. Sper sa fiu acolo, nu imi place ca se joaca primul meci fara spectatori, mie imi place sa fie stadionul plin indiferent ca jucam acasa sau in deplasare.



O sa fie cel mai dificil program posibil, n-avem ce face, sunt un lot numeros, destul de bun si trebuie sa luptam pe toate planurile. Lupta la titlu va fi foarte echilibrate, toata echipele care vor ajunge in playoff vor avea sanse la titlu pentru ca va fi diferenta foarte mica de puncte.



Alibec este pe drumul ce bun din ce am vazut, isi doreste foarte mult, si-a dorit si anul trecut dar n-a avut rezultate si asta l-a tras in jos, sper ca anul acesta sa aiba reusite" a spus Constantin Budescu pentru Pro TV.