Ce se intampla cu echipamentele dupa ce Steaua s-a redenumit FCSB? Reghecampf: "O sa ma amendeze Talpan?"

Steaua a pierdut brandul "Steaua" la tribunal si a fost nevoita sa se redenumeasca. Noua titulatura a clubului este FCSB, dupa ce Gigi Becali a cerut la Registrul Comertului schimbarea numelui.

Reghecampf a fost intrebat azi in conferinta de presa daca isi vor schimba echipamentele pe care scrie, in acest moment, FC Steaua. Acesta a spus ca vor juca in continuare cu aceleasi tricouri si vor purta aceleasi echipamente:

"Sunt hainele cu care ne antrenam. Cine sa ma amendeze? Domnul Talpan? Pe mine? N-are cum. Haideti sa fim seriosi. E un echipament pe care l-am facut de la inceputul anului, pe care il folosim un an intreg, nu putem sa-l schimbam de la o zi la alta, pentru ca asa au hotarat unii.", a spus Reghecampf la Sport.ro

Steaua a fost nevoita sa joace cu emblemele acoperite in urma cu 2 ani, cand a aparut prima data scandalul marcii Steaua.