Ce se intampla cu Astra la vara, dupa eliminarea din Europa League. Anuntul facut de Budescu dupa meci

Campioana Romaniei in 2016 si calificata in primavara Europa League in 2017, Astra isi traieste cele mai frumoase momente din istorie.

Chiar daca a fost eliminata de Genk din Europa League, dupa 3-2 la general, jucatorii Astrei considera ca parcursul din Europa e o performanta de neuitat.

Pentru Astra urmeaza acum o lupta dificila in ultimele doua etape din sezonul regulat, unde incearca sa prinda un loc de playoff in Romania.

Din vara reapar semnele de intrebare la club. Mai multi jucatori vor deveni liberi de contract si au sanse mari sa plece. Unul dintre ei este Junior Morais, care, potrivit lui Gigi Becali, a semnat deja cu Steaua inca din aceasta iarna.

Budescu a vorbit la Sport.ro dupa meciul cu Genk despre ce s-ar putea intampla la vara la club:

"Sper sa ramanem o echipa la vara. Din cate am inteles, sunt multi jucatori la final de contract, va fi dificil"