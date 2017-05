"Ce sa-i spun lui Sapunaru, ca imi da cu geanta de bani in cap" Sumudica exclude blatul cu Steaua si Dinamo. "Acum te leaga imediat"

Astra joaca cu Steaua etapa aceasta si cu Dinamo in ultima etapa.

Astra joaca cu Steaua si cu Dinamo in ultimele 2 etape si arbitreaza lupta la titlu. Sumudica spune ca nu se mai fac jocuri de culise in Liga I dupa ultimele arestari din fotbal.

"Eu nu cred ca se fac jocuri de culise. Te duci la puscarie bai frate. Pai sa ma caute pe mine Gigi Becali sa imi zica bai ia traista asta si la jucatori ce sa le spun... pai ce sa ii zic lui Sapunaru, ca imi da cu traista in cap.



Credeti ca Gigi mai face lucruri de genul asta cand a stat la puscarie? Trebuie sa fii nebun sa faci blaturi. Sau Dinamo sa ii dea Astrei, numai scenarii... banii aia cum ii justifici? Vine si te leaga! Eu nu cred, daca fac sa fie sanatosi. La mine mai presus de orice e onoarea.", a spus Sumudica in conferinta de presa.

Acesta a spus ca va baga titularii atat cu Steaua cat si cu Dinamo, desi la 3 zile dupa ultima etapa joaca in Cupa. In schimb, CSU Craiova a anuntat ca va juca cu rezervele si cu Viitorul si cu Steaua, in ultimele 2 etape.