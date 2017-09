"Ce sa fac, sa intru in vestiar sa bat jucatorii? Spuneti-mi voi!" Anuntul lui Dica dupa 'scandalul' cu Budescu

Dica spune ca nu e niciun conflict la Steaua si neaga disputa pe care ar fi avut-o cu Budescu in timpul unui antrenament.

"E fals, 100% fals, nu s-a intamplat asta cu Budescu! Sunati-l pe patron si intrebati-l, stiti ca el va spune. Nu e usor la Steaua, se vede mai usor de la TV, dar nu e asa usor. Am pierdut un meci, am analizat ce-am facut gresit, acum vrem sa demonstram ca avem valoare. In privinta lui Alibec, nu s-a pus in discutie nimic despre o amenda. MM are experienta, amandoi sunt maturi, cred ca stiu ce trebuie sa faca astfel incat echipa sa mearga bine. Pe Denis il cunosc foarte bine, sunt momente cand e nervos, dar nu se intampla asta doar cu el. Cu totii facem greseli, important e sa invatam din ele.

Il avem si pe Gnohere, am incercat sa joc si cu el, si cu Denis. Sunt multumit de Bizon, dar trebuie sa tinem cont ca Denis e capitanul echipei, un jucator de nationala. Am incercat sa-i tin pe amandoi in forma. Denis vine dupa o accidentare, sper sa reuseasca sa intre in forma, sa ajute echipa cat mai mult. Toata lumea vorbeste ca trebuie sa fiu mai dur... Ce sa fac, sa intru in vestiar sa bat jucatorii? Spuneti-mi voi! Nu procedez asa. Intotdeauna incerc sa comunic.

Sparg cate o tabla, ma enervez, dar nu ies sa spun asta! Ce ar trebui sa fac, sa ies sa spun toate lucrurile astea? Nu, eu cred in comunicare. Poate sa-ti iasa sau sa nu-ti iasa. E adevarat ca puteam avea mult mai multe puncte in campionat, dar trebuie sa tineti cont ca nu e usor sa faci ca toti sa joace din prima extraordinar, desi sunt fotbalisti de valoare", a spus Dica.