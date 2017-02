Ce s-a schimbat la Dinamo de cand a venit Contra. Dezvaluirile facute din vestiar

Jucatorii lui Dinamo se declara extrem de multumiti de atmosfera de la echipa dupa sosirea lui Contra.

Palici a vorbit inaintea meciului cu Steaua despre schimbarile aduse de Contra la club.

"Va fi un derbi ca intotdeauna, pentru noi este un meci foarte important si suntem pregatiti. Ca orice derbi, este un meci important pentru noi. Nu ne este teama, facem ceea ce trebuie sa facem la nivel tactic si la nivel de pregatire asa ca nu ne gandim la rezultatul din tur. Sigur ca primul rezultat a fost 4-1, dar suntem pregatiti pentru acest meci. De cand a venit Contra la echipa e mai mult spirit, motivare, suntem mai pregatiti pentru meciuri, suntem mai agresivi si trebuie sa continuam asa. Cred ca asta este important. Speram ca fanii sa fie ca la fiecare derbi si vom incerca sa-i rasplatim maine", a afirmat croatul.

Referitor la situatia sa contractuala, Palici a spus ca nu se pune problema daca vrea sau nu sa ramana la Dinamo, chiar daca deocamdata nu a semnat prelungirea angajamentului scadent in vara: "Nu este vorba ca vreau sa raman aici. Vreau sa incep cu un club unde totul este ok, sunt concentrat suta la suta pe meciuri, ce va fi va fi. Ce inseamna ok? Situatia este asa. Sunt concentrat suta la suta in toate meciurile si asta este situatia".

Mijlocasul Azer Busuladzici considera ca meciul cu Steaua trebuie tratat ca si cum in tur scorul ar fi fost 0-0: "Va fi un meci greu, este un derbi, asadar este important pentru ambele echipe sa castige si sa ajunga in finala. Am lucrat la unele aspecte la antrenamentele de saptamana asta ca sa ne pregatim pentru meciul de maine, asa ca vom vedea. Trebuie sa luam lucrurile foarte in serios. Scorul de 4-1 este un rezultat bun, dar trebuie sa fim concentram si sa jucam ca si cum ar fi 0-0. Contra cred ca ne-a dat incredere la antrenamente, ne-a vorbit despre anumite lucruri ca sa rezolvam niste situatii, astfel incat jocul nostru sa aiba de castigat. Suntem mai agresivi, cu presing, cu tot, dar inca mai sunt lucruri la care trebuie sa lucram si cred ca va fi foarte bine"