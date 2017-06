"Ce s-a intamplat in tur e inadmisibil!" Avertismentul lui Ionut Popa inainte de returul dintre UTA si ACS Poli

Ionut Popa are o varianta surpriza pentru banca echipei nationale!

Tehnicianul echipei ACS Poli Timisoara, Ionut Popa, s-a declarat increzator in privinta arbitrajului de la partida retur cu UTA, din barajul pentru Liga I, el mentionand ca nu crede ca Radu Petrescu se compromite.

"Ce s-a intamplat la Timisoara in partida tur este inadmisibil (n.r. - referitor la arbitraj). Nu cred ca Radu Petrescu se compromite. Din cate stiu eu si din cate l-am vazut pe Radu Petrescu arbitrand nu a facut niciodata un joc praf. Poate sa greseasca o data, neintentionat, dar nu poate sa faca 4-5 greseli, cum s-au facut in alte cazuri, si impotriva echipei noastre", a explicat Popa. "Daca meciul retur va fi consemnat cu atatea greseli de arbitraj impotriva echipei noastre atunci este cu adevarat un semnal pe care trebuie sa-l tragem noi. Atunci exista elemente intentionate", a adaugat antrenorul.

Ionut Popa a precizat ca Poli Timisoara va juca ofensiv joi si ca nu crede ca vor fi prelungiri. "Vreau sa vad cum e atmosfera acolo, vreau sa vad cum o sa fiu injurat. Am avut o discutie ieri cu cativa dintre membrii galeriei, ne considera pe mine si pe Falca cei mai mari inamici, dusmanii lor. (...) Poli va juca ofensiv, asa cum a facut-o in tur, cand a avut opt sau zece ocazii clare de gol. Sper ca macar 4-5 ocazii de gol sa fie si macar jumatate sa le transformam in gol. Niciodata in viata mea nu ma gandesc la 0-0. Nu ma gandesc la prelungiri, nu cred ca va fi cazul", a afirmat el.

Popa l-ar vedea ca selectioner pe Victor Piturca. "Pe Piturca l-as vedea selectioner. Piturca a obtinut cele mai bune rezultate la nationala. Mircea Lucescu este cel mai mare antrenor al nostru la ora actuala, dar nu cred ca domnul Mircea Lucescu mai doreste la varsta lui sa se implice", a precizat tehnicianul, mentionand ca este adevarat ca nationala "a jucat cum a jucat" in ultima perioada, dar nu este de vina pentru acest lucru Christoph Daum, ci "cei care l-au pus".

ACS Poli Timisoara va intalni maine de la ora 17.30 pe UTA Batrana Doamna Arad, in mansa secunda a barajului de mentinere/promovare in Liga I, meci care va fi arbitrat de Radu Petrescu.

Timisorenii au castigat partida tur cu 2-1, joc la finalul caruia Ionut Popa a criticat dur prestatia arbitrului George Gaman.

Sursa: News.ro