Ce planuri are Becali pentru Steaua in 2017, in urma conflictului cu Armata

Gigi Becali a primit o lovitura destul de grea in urma cu o saptamana, atunci cand judecatorii Curtii de Apel au decis sa ii interzisa ca mai foloseasca numele Steaua. Cazul va merge insa intr-un nou recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Becali nu are de gand sa se impace cu CSA in 2017. Acesta vrea sa castige procesul care va intra pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Latifundiarul din Pipera spune ca "nu e nevoie de nicio reconciliere".

Aflat in vacanta la Brasov, unde va petrecere si trecerea dintre ani, Becali a vorbit despre acest subiect.

"Eu n-am nevoie de nicio reconciliere cu nimeni. Eu merg pe drumul meu, pe dreptate, pe adevar. Ma inarmez cu arma dreptatii si a adevarului.

Dupa aia, e problema lor ce fac. Nu ma intereseaza, n-am nevoie de nicio concliere", a spus Becali.

Becali a spus ca va continua sa investeasca in echipa sa si a demontat zvonurile cum ca ar fi interesat sa investeasca la Voluntari sau Astra.

"Nu este adevarat, pentru ca pe mine nu ma intereseaza asta. Aceasta este echipa mea, aici am cheltuit eu banii, aici am dat eu ani din viata, aici am investit emotii si am trait bucurii. Asta este echipa mea, orice s-ar intampla", a mai spus Gigi Becali.