"Ce oferte? Sa fim seriosi!" Hagi l-a criticat pe Florinel Coman dupa o noua ratare uriasa: "Ce sa mai zic?!"

Sepsi 1-0 Viitorul / Gica Hagi a inceput sa rada cand a auzit ca ar exista oferte pentru jucatorii echipei sale.

Viitorul trece printr-un start de sezon extrem de dificil iar Gica Hagi spune ca presiunea titlului castigat sezonul trecut este prea mare pentru jucatorii echipei sale.

"Asa e in fotbal. Se pare ca la acest inceput de sezon am intrat intr-o dinamica nefavorabila. Jucam din 3 in 3 zile si nu avem timp sa ne plangem si sa analizam foarte mult. Sunt lucruri noi care se intampla la club, pretentiile au crescut si poate ca nu stim sa ne comportam la acest nivel.



Astazi au intrat 7-8 jucatori lucizi, majoritatea nu au jucat in cupele europene. Joaca si ei fotbal si e normal sa aiba sanse, ei au marcat si noi, nu. Ce sa mai zic de ratarea lui Coman? In loc sa dea la poarta, s-a intors.



Viata merge inainte, totul dureaza o zi in sport, lucrurile se misca rapid. Citesc si eu si ma minunez: ce atatea oferte? Sa devenim seriosi, lasati jucatorii cu transferurile" a spus Gica Hagi la Digi Sport.