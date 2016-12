Ce nebunie e gata sa faca Gigi! Vrea sa isi scoata din echipa cel mai bun jucator. Cine vine in locul lui

Cel mai bun jucator de la Steaua, conform cifrelor InStat, este Momcilovic.

Cel mai bun jucator al Stelei, conform cifrelor InStat, care analizeaza evolutia fiecarui jucator in parte in functie de postul pe care joaca, este Momcilovic. Acesta le-a luat fata lui Bourceanu, Tamas, Pintilii si De Amorim, dar si lui Stanciu, care inca mai este in topul Stelei cu cifrele din acest sezon, desi a plecat la Anderlecht.

Momcilovic este al doilea si la capitolul eficienta, avand 6 goluri sau pase de gol (4 goluri si 2 assist-uri), fiind depasit doar de Boldrin, cu 6 goluri si 4 pase de gol, si la egalitate cu Tamas, care are 2 goluri si 4 pase de gol.

De asemenea, conform InStat, Momcilovic este fundasul Stelei care greseste cel mai putin. Primul in acest top este Tosca, fiind urmat de Nita, Enache si Tamas.

Chiar daca e cel mai bun jucator de la Steaua, Becali vrea sa il inlocuiasca pe Momcilovic cu Junior Morais. Patronul Stelei spune ca incearca perfectarea transferului zilele acestea, fundasul fiind liber de contract din vara.