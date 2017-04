CE NEBUNIE! 314.000 de euro investiti de Becali pentru fiecare gol. Eficienta campaniei de transferuri

Steaua a investit peste 300.000 de euro in fiecare gol.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Steaua e singura echipa ce a investit o suma serioasa in campania de transferuri din ultimul an. Becali a transferat de 6,6 milioane de euro din vara si pana acum, restul echipelor din Liga I avand 285.000 de euro investiti in transferuri impreuna!

Ca si eficienta a noilor veniti, Steaua se afla insa pe locul 2. Transferurile lui Becali au marcat 21 de goluri in acest sezon, fiind intrecuti de transferurile lui Gaz Metan, toate gratis, care au dat 29 de goluri.

Urmatorii in top sunt Pandurii, Voluntari si Botosani.

La polul opus se afla CSU Craiova, cu doar 4 goluri marcate de noile achizitii, desi e a doua la investitii, cu 150.000 de euro bagati in transferuri.

Steaua este totusi si cea mai darnica echipa, Becali platind, in medie, 314.000 de euro pentru fiecare gol al noilor achizitii! Ca si comparatie, Real a platit 1,7 milioane de euro pentru fiecare gol, Barcelona peste 11 milioane per gol iar Bayern Munchen 70 de milioane pentru fiecare gol!!!