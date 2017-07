Ce mesaje primeste Dica inainte de meciul cu Voluntari. "M-as bucura sa vina fanii la meci pentru mine"

Steaua joaca duminica seara cu Voluntari, de la 21:00

Antrenorul Stelei spune ca primeste mesaje de felicitare si de incurajare inanite de startul sezonului. Ba mai mult, Dica primeste mesaje de la fani care ii spun ca vor veni la meci pentru el.

Dica a fost cel mai bun jucator al Stelei timp de 5 ani, in 2004 si 2008, timp in care a marcat 68 de goluri, a luat 2 titluri, o Cupa, o Supercupa si a ajuns in semifinala Cupei UEFA.

"E perioada de vacanta dar imi doresc ca fanii sa vina alaturi de echipa, spre sfarsitul campionatului s-au intors la stadion. Cand vor veni la meciuri vor vedea o atitudine pozitiva a baietilor. Sincer m-as bucura sa vina si pentru mine, dupa ce am semnat ma opreau persoane pe strada si imi spunea ca vor veni iar la meciuri ca antrenez eu Steaua. Si acum ma suna lumea si imi spune ca vine la jocuri.", a spus antrenorul Stelei.

Acesta a comentat si situatia procesului de la TAS, in care echipa a cerut titlul de campioana pentru sezonul trecut, insa nu a avut castig de cauza:

"Eu nici nu m-am gandit la treaba asta cu TAS, cand am semnat nu ma gandeam la campionat, eu nu eram la echipa cand s-a luat decizia. Daca era sa castigam puteam sa fim capi de serie dar sa picam cu echipe mai grele. Chiar si asa, meciul cu Plzen nu e usor, nu suntem deja calificati, sunt meciuri importante pentru ambele echipe. Plzen in ultimii 5 ani a jucat de 4 ori in grupele Champions League si Europa League.", a spus Dica.