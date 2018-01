Ce masina cadou a primit in prima zi la Barcelona jucatorul refuzat de FC Vaslui in 2014 :) FOTO

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Fundasul columbian Yerri Mina a fost prezentat oficial la Barcelona, iar clubul i-a dat cheile unei super masini in prima zi pe Camp Nou.

Audi, sponsorul Barcelonei, i-a oferit lui Mina un Q7 e-Tron 3.0 TDI Quattro Tiptronic, masina de 85.000 de euro pe care a primit-o si Coutinho la prezentarea pe Camp Nou.

Refuzat de FC Vaslui in 2014

Adrian Porumboiu a ras amar atunci cand a citit pe net numele ultimului transfer reusit de Barcelona.

Mina a fost in probe la Vaslui, in urma cu trei ani. Transferul a picat pentru 10.000 de euro. Acum, Barcelona a platit 12,5 milioane de euro in schimbul fundasului care a evoluat in ultimul sezon in Brazilia, la Palmeiras.

"Fundasul luat de Barcelona a fost in 2014 la mine la Vaslui. A jucat o repriza la noi in turneul din Antalya si cine a venit sa-l vada pe Antal, ca sa-l vand, l-a luat pe columbian. N-a ramas la noi pentru 10.000 de euro. L-am vazut ieri la Barcelona", a spus Porumboiu la RadioSport1.