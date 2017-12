Ce le-a spus Dica fotbalistilor sai la pauza si de ce l-a scos pe Alibec dupa doar 45 de minute: "Cand un singur jucator nu face pressing, ai probleme"

Steaua 4-0 Juventus | Ros-albastrii lui Dica raman in cursa de urmarire a CFR-ului, apropiindu-se la 5 puncte. Tanase, de doua ori, Gnohere si Budescu si-au trecut numele pe tabela de marcaj. Dica a vorbit la finalul partidei.

"Chiar daca ne-am creat 4-5 ocazii, nu am fost concentrati la finalizare. Nu am reusit nici sa recuperam mingi in jumatatea adversa si de-aia ne-a fost mai greu in prima repriza.

In schimb, in partea a doua am fost mai agresivi, am recuperat sus, ma bucura evolutia din repriza secunda.

Ne-a fost teama si inainte, si la pauza. Presiunea este pe noi in acest moment, Craiova a venit si ea din spate, dar ma bucur ca baietii au inteles ce le-am spus si au avut o atitudine buna.



Ma bucur ca am marcat 7 goluri in doua meciuri, dar mai avem de jucat 3 meciuri in acest final de an si trebuie sa le castigam, trebuie sa fim atenti si concentrati in continuare.

L-am schimbat pe Denis pentru ca mi-am dorit sa-l bag pe Tanase varf in repriza secunda. Am vrut sa facem presing sus si sa recuperam. Iar daca un fotbalist nu face presing, ai probleme, din acest motiv l-am scos pe Alibec si l-am trecut pe Tanase varf impins. Se pare ca am facut bine!

Budescu a mai dat astfel de goluri, nu e prima data. Probabil patronul a spus si el ce a spus la nervi, dupa meciul cu Astra.

Am avut o discutie cu Budescu, am facut fazele fixe la antrenamente.

Au fost putini oameni, dar cei care au venit ne-au incurajat.

E important ca Gnohere intra si isi face treaba, indiferent ca joaca 30, 60 sau 90 de minute", a spus Nicolae Dica la finalul partidei.