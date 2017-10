Ce gluma! FC Voluntari se dezice de seful clubului :) Leasa, "afumatorul de cupe": "Vreau ca CFR sa ia titlul! Sunt antistelist pe viata!"

Dan Leasa, managerul clubului FC Volutari, si omul care in primavara a dus Cupa Romaniei in curtea lui, sa o afume cu mici si manele, a spus public ca isi doreste ca CFR Cluj sa castige titlul sezonul asta.

Declaratia este una total nepotrivita pentru un oficial de club, in conditiile in care atat CFR, cat si FCSB, sunt adversarele directe ale Voluntariului in campionat.

FC Voluntari a emis astazi un comunicat prin care sustine ca se dezice de pozitia sefului clubului.

"Conducerea FC Voluntari se desolidarizeaza de declaratiile domnului Dan Leasa, managerul FC Voluntari SA."

"Consideram ca fair-play-ul trebuie sa primeze, iar noi nu sustinem nici macar declarativ o alta echipa concurenta in afara de FC Voluntari (confruntarile urmand a avea loc numai pe teren, in litera si spiritul regulamentelor Federatiei Romane de Fotbal si ale Ligii Profesioniste). Consideram ca asemenea declaratii publice de simpatie fata de un alt club concurent (inaintea unui meci important, cu o miza deosebita), din partea unui membru al conducerii clubului nu poate decat sa aduca atingere imaginii Fotbal Club Voluntari S.A", se arata in comunicatul gruparii ilfovene.

Joi, la DigiSport, Leasa a spus ca isi doreste ca CFR Cluj sa castige titlul in acest sezon.

"Sunt anti-stelist, toata viata asa voi fi. Eu tin cu Rapid si nu vreau sa ia aceasta formatie titlul vreodata. La cat am suferit eu din cauza acestei echipe...prefer sa ia si Dinamo titlul", a mai spus el.