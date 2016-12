Ce fost antrenor al Stelei a ajuns la ASA! Anunta transferuri pentru SALVAREA dupa un sezon dramatic

ASA si-a gasit antrenor.

Ilie Stan este noul antrenor al echipei ASA Targu Mures, a anuntat site-ul oficial al clubului aflat pe locul 13, penultimul, in Liga I,

ASA Targu Mures a fost pregatita pana pe 22 decembrie de antrenorul Dan Alexa, care fusese numit pe 9 august.

Ilie Stan crede ca ASA va putea face "o figura frumoasa" daca se va intari in pauza de iarna.

"Vin la o echipa dintr-o zona cu traditie in fotbalul romanesc. Vreau sa scoatem maximum din etapele care mai sunt de disputat. Daca vom reusi transferarea a catorva jucatori de valoare, impreuna cu lotul care este aici, cred ca putem sa facem o figura frumoasa si, de ce nu, sa fim chiar o surpriza pentru restul competitoarelor. E foarte greu, dar nu imposibil. Avem mult de munca, chiar daca timpul nu este de partea noastra. O pregatire buna de iarna, dublata cu multa incredere din partea noastra si a jucatorilor ne pot duce mult mai sus", a spus tehnicianul in varsta de 49 de ani.

Ilie Stan a fost un mijlocas important, cariera sa fiind legata mai ales de Steaua Bucuresti, la care a evoluat in doua perioade (1987-1995 si 1997). El a mai jucat la Gloria Buzau, Cercle Bruges (Belgia), FC National, AEL Limassol (Cipru) sau Hapoel Petah Tikva (Israel) si a avut trei selectii la echipa nationala a Romaniei.

Stan a fost golgheterul Ligii 1 in sezonul 1991-1992 si a castigat cu Steaua 6 titluri de campion, trei Cupe si doua Supercupe ale Romaniei, facand parte din echipa care a disputat finala Cupei Campionilor Europeni in 1989. El a castigat si o Cupa a Belgiei cu Cercle Bruges.

Stan si-a inceput cariera de antrenor in 2002, fiind secundul lui Anghel Iordanescu la echipele arabe Al Ain, Al Ittihad sau Al Shabab, dar si la echipa nationala a Romaniei.

Ca antrenor principal, Stan a debutat in 2003, la Al-Seeb, in Oman. El a mai pregatit echipele FCM Targoviste, Victoria Branesti (pe care a promovat-o din Liga a III-a in Liga 1, in doar doi ani), Steaua, Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brasov, Zakho (Irak), ultima formatie fiind Al Shamal (Qatar).